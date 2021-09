ANSA | Caso Gondo, la FIGC aprirà un’indagine sul trasferimento del giocatore

La rescissione di Cedric Gondo con la Lazio per potersi trasferire alla Salernitana è monitorata dalla FIGC, in quanto secondo le regole del trust i due club non possono avere rapporti diretti. Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Federcalcio ha chiamato in causa la Procura federale affinché venga verificata la correttezza della richiesta di tesseramento del calciatore da parte della Salernitana, che avrebbe firmato per il club meno di 24 ore dopo la rescissione con la Lazio. La Procura FIGC, come spiegato da Repubblica, sarebbe quindi pronta ad aprire un’indagine sulla vicenda.

