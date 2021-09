Qualificazioni Mondiali, l’Italia stecca la prima dopo Euro 2020: è 1-1 contro la Bulgaria

Dopo la straordinaria vittoria ottenuta ad Euro 2020, l’Italia ha giocato la sua prima gara ufficiale da allora, stavolta però per le qualificazioni ai Mondiali: all’Artemio Franchi di Firenze gli azzurri hanno pareggiato in casa contro la Bulgaria per 1-1. La squadra di Mancini era andata in vantaggio al minuto 16′ grazie alla rete di Federico Chiesa, su assist di Ciro Immobile. Sul finale di primo tempo la Bulgaria ha trovato il pareggio con Iliev (39′). Nel secondo tempo gli azzurri hanno sciupato qualche occasione di troppo, non riuscendo a conquistare i tre punti, fondamentali nella corsa al primo posto del Gruppo C. Novanta minuti per Acerbi al centro della difesa, mentre Immobile è stato sostituito al minuto 74′. L’Italia resta al primo posto del girone a 10 punti, con la Svizzera che insegue a quota 6, con due partite in meno degli azzurri.

