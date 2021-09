Vieri: “Ancora presto per dire che Sarri si è già preso la Lazio. F. Anderson e Pedro giocatori per il suo calcio”

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante biancoceleste Bobo Vieri, è intervenuto, tra i vari argomenti, anche sulla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

“Ha vinto con Empoli e Spezia. Aspetterei un mese, un mese e mezzo, prima di dire che si è già preso la Lazio. Non è presto per dire che con Felipe Anderson e Pedro ha i giocatori per il suo calcio. Se prendi un allenatore come Sarri devi fare questo: dargli esterni, non mezze punte.

Come si vincerà il campionato? Stando al passo con i tempi. Il calcio è cambiato e cambia anche in Italia. Siamo ancora indietro ma ci stiamo adeguando. Una volta contava più sapersi difendere, adesso devi dare un gioco, le squadre sono costruite per dominare. L’esempio lo abbiamo avuto con la Nazionale di Mancini”.

