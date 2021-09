SOCIAL | Italia, Acerbi dopo il pareggio con la Bulgaria: “Peccato per il risultato ma ci siamo” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo 53 giorni dalla storica vittoria dell’Europeo a Wembley, l’Italia ieri sera è tornata in campo, per la prima sfida da Campioni d’Europa in carica. Il risultato però non è stato quello sperato visto che, al Franchi di Firenze, la squadra di Mancini non è andata oltre l’1-1 contro la Bulgaria, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Francesco Acerbi, rimasto in campo per tutta la partita, ha espresso il suo dispiacere per il risultato, ma tenendo alta la concentrazione verso i prossimi impegni. Per domenica sera è in programma la sfida importante in casa della Svizzera, che ha quattro punti in meno degli Azzurri, ma anche due gare in meno. Dopo il pareggio di ieri sera, la sfida in programma alle ore 20:45 a Basilea, sarà ancora più decisiva per il primato nel Girone C. Ecco le parole del difensore della Lazio che accompagnano l’immagine, pubblicate sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Peccato per il risultato ma ci siamo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: