GdS | Zoff: “Immobile quattro gol nelle prime due di campionato. Non c’è altro da dire”

È tornata la Nazionale di Roberto Mancini e con lei anche le critiche a Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste non riesce ad essere incisivo come con la Lazio, e finisce sempre nel mirino della critica spesso ingenerosa. Prendere le parti di Immobile ci ha pensato Dino Zoff in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Se c’è un problema centravanti? Ciro Immobile ha segnato quattro gol nelle prime due partite di campionato. Servono altre risposte?”. Poi ha continuato parlando di Bulgaria e Svizzera: “Può capitare nello sport una serata in cui le cose non ti riescono al meglio. Ma la partita è stata dominata. Svizzera? Sono ottimista. Questo gruppo ha tutte le caratteristiche per aprire un ciclo vincente”.

