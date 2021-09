Carolina Orsi, figlia dell’ex Lazio Nando e tifosa biancoceleste: “Il derby? Il giorno della partita io e papà siamo sempre un po’ nervosi”

Carolina Orsi, figlia dell’ex portiere della Lazio Fernando, è una delle migliori giocatrici italiane di Padel, uno sport sempre più seguito e praticato. Carolina ha 30 anni, è nata a Roma ma vive in Spagna, a Madrid. Oltre al Padel, segue anche il calcio, altra passione di famiglia, ed è tifosa della Lazio come papà Nando. Suo papà ha trascorso una vita da giocatore biancoceleste: l’ex portiere è stato per ben dodici stagioni in biancoceleste, conquistando anche una Coppa Italia nella stagione 1997/1998. Conclusa la carriera da calciatore ha ricoperto anche il ruolo di preparatore dei portieri della Lazio, dal 1999 al 2001, per poi diventare il vice allenatore biancoceleste alle spalle di Roberto Mancini dal 2002 al 2004.

Sergej Milinkovic-Savic è il calciatore preferito di Carolina Orsi e, in un’intervista rilasciata al sito corriere.it, ha parlato, oltre che del Padel, anche della sua passione per i colori biancocelesti: “Diciamo che sono anche anti-romanista. Il derby è l’unica partita che guardo sempre e comunque. Quando arriva il giorno della partita io e mio padre siamo sempre un po’ nervosi, lui ci tiene un sacco”.

