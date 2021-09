Grande Fratello Vip 2021, parteciperà anche la tifosa della Lazio Manila Nazzaro

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda dal 13 Settembre, ci sarà anche la Showgirl e conduttrice Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia parteciperà al Grande Fratello Vip dopo l’esperienza a Temptation Island dello scorso anno. La Nazzaro è nota al mondo biancoceleste per essere proprio una tifosa della Lazio, passione che ha spesso confermato diverse volte in passato anche tramite i propri profili social.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: