"Inizia la settimana di Milan-Lazio" – VIDEO

Poco fa la Lazio, tramite i profili social ufficiali, ha pubblicato un post in cui ha ricordato che oggi, lunedì, inizia la settimana che porta a Milan-Lazio. La settimana del ritorno della Serie A dopo lo stop per le nazionali. La settimana in cui si entra nel vivo della stagione, la prima con Sarri in panchina. Ed è proprio al gioco che il nuovo tecnico sta apportando il riferimento del video pubblicato nel post: il gol di Luis Alberto contro lo Spezia con tanto di conteggio dei passaggi, 37. Manca sempre meno al primo grande appuntamento della Lazio di Sarri in questa stagione.

