Borja Valero sulla lotta Scudetto: “La Lazio sta giocando molto bene, ma l’Inter rimane favorita”

Lo stop per le le nazionali sta per terminare, nel prossimo weekend la Serie A è pronta a ripartire con due big match da alta classifica potenzialmente in grado di fornire prima segnali sulla lotta allo Scudetto. Sul tema, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato l’ex Fiorentina Borja Valero: “C’è una bel combattimento la Lazio sta disputando partite molto buone e prende le idee di Sarri ma la favorita rimane l’Inter. Considerando che Inzaghi scenda in campo allo stesso modo di Conte facendo vede in queste due giornate di essere molto forte”.

