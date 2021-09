SOCIAL | Giuseppe Pancaro ricorda una sfida tra Lazio e Milan in vista di domenica | FOTO

Riparte il campionato. Questo weekend è in programma la terza giornata di Serie A, con subito due big match da alta classifica: sabato pomeriggio Napoli-Juventus, mentre domenica pomeriggio Milan-Lazio. In vista della sfida in programma domenica alle 18:00, allo Stadio San Siro di Milano, il doppio ex Giuseppe Pancaro, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare un Lazio-Milan del passato, con il numero 15 biancoceleste protagonista. La foto pubblicata da Pancaro riprende, in azione, oltre a lui, anche l’ex capitano del Milan Paolo Maldini. L’attesa sta per finire, mancano due giorni a Milan-Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Pancaro (@giuseppe.pancaro)

