Il Messaggero | Lazio, Pedro l’anti-Ibra in cerca di rivincita

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Riparte la giostra della Serie A dopo una settimana di stop. La Lazio targata Sarri prepara la trasferta contro il Milan tra certezze volti nuovi, tra tutti Pedro. Lo spagnolo, intervenuto ieri ai canali ufficiali del club ai quali ha parlato della sua nuova esperienza, si concentra verso il match di domani rispolverando i vecchi precedenti, favorevoli, contro i rossoneri. Il 13 settembre 2011, ai tempi del Barcellona, siglò il primo gol in Champions League al Milan che ha affrontato in totale nove volte perdendo soltanto in due occasioni, una al Meazza. Inoltre, i precedenti contro l’ex compagno Ibrahimovic sorridono a Pedro che no ha mai perso contro lo svedese, mandandolo addirittura in panchina al Barcellona. Lo riporta Il Messaggero

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: