Incontro Sarri-Lazio: le ultime secondo Gianluca Di Marzio

Sono giorni caldi in casa Lazio, il tema bollente è quello della situazione economico-finanziaria. In questo momento la società non può operare sul mercato a causa dei tre indici bloccati.



depositphotos

La Lazio è bloccata sul mercato: le sensazioni di Sarri

Il tecnico toscano, al momento della firma non era a conoscenza della situazione attuale della Lazio: la società pensa che Sarri possa valorizzare al massimo la rosa attuale ma, per lottare con le grandi del campionato, serviranno anche dei rinforzi.

Sarri è pronto a dare le dimissioni? Le ultime di Gianluca di Marzio

Secondo l’esperto di calciomercato, non ci sono segnali di dimissioni dopo il confronto di queste ore. Nonostante le difficoltà, l’intenzione è di andare avanti insieme.