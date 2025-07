Una soluzione per la Lazio potrebbe arrivare dal parametro zero? C'è un nome

Una contestazione mai sopita veramente quella verso Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è da sempre investito da feroci critiche da parte del popolo biancoceleste, polemiche continue che hanno come unica variante solo la percentuale di tifosi che ve ne partecipano, in base a periodo, risultati ed operato. L'unico comune denominatore però è sempre quello che si torna al punto di partenza, ovvero il dissenso per la figura e per il ruolo del patron Lotito.

Questa volta la posizione del pubblico laziale è intoccabile. E' un dato oggettivo che è accaduto qualcosa di rarissimo per una società di questo livello, qualcosa di inaccettabile che porterà, come ormai risaputo, la società Lazio a non partecipare al calciomercato in entrata a causa dei tre parametri non rispettati: indice di liquidità, costo del lavoro ed indice di indebitamento. La domanda che sorge spontanea a tutti i tifosi è se esiste un modo per uscire da questa grottesca situazione e sopratutto se il presidente Lotito vorrà intraprendere una strada e quale tra quelle disponibili. Da qui un'idea potrebbe essere quella dei giocatori a parametro zero ma anche qui il tema è delicato e da analizzare a fondo.

Una soluzione percorribile?

Lo scenario è particolarmente inconsueto e definire cosa si può fare per risolverlo è discorso alquanto delicato. In questi giorni sono circolate varie ipotesi. La prima è quella di avere una entrata, da raggiungere con delle cessioni, che corrisponda a cifre importanti, ovvero 90 milioni. Da lì potrebbe cambiare qualcosa ma logicamente far cassa in questo modo vorrebbe dire smantellare la squadra dai big player e mettere in difficoltà anche l'allenatore Maurizio Sarri nel dover ricominciare da zero o quasi. L'altra ipotesi è un aumento di capitale, strada da sempre scongiurata dal presidente della Lazio. L'ultima ipotesi, da vagliare scrupolosamente e capire quanto realizzabile, potrebbe essere puntare sui calciatore a parametro zero.

Come comportarsi con un calciatore svincolato

Leggiamo continuamente la lista dei giocatori svincolati dal 30 giugno 2025. Tanti club, anche big, sfogliano attentamente il lungo elenco di nomi dove spopolano giocatori da accaparrarsi con la proposta di ingaggio migliore. Di casi ne abbiamo: De Bruyne che ha raggiunto il Napoli di Conte; Pogba tornato in campo in Francia con il Monaco; David ad un passo dalla Juventus e tanti altri nomi.

Nelle ultimissime ore il nome di un giocatore sembra esser entrato in orbita Lazio. Parliamo di Luka Jovic che viene da una buona stagione con la maglia del Milan e che sembrerebbe interessare alla squadra di Sarri. La domanda, vista la situazione bloccata in entrata, è: come può intervenire la Lazio? Un'idea potrebbe essere quella di stipulare un accordo verbale con il giocatore e poi ufficializzarlo quando il famoso “blocco” cesserà dalle parti di Formello. Così la Lazio potrebbe abbracciare un nuovo attaccante da settembre 2025 ( data che dovrebbe lasciare il via libera ai biancocelesti per nuove entrate ).