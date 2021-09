Milan-Lazio, Pioli: “Noi abbiamo messo più qualità della Lazio. Ho chiesto di essere aggressivi su Luis Alberto e Milinkovic”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “C’era da dimostrare che il Milan può giocare bene, la partita è stato di livello molto alto, noi abbiamo messo più qualità rispetto alla Lazio e abbiamo vinto per questo. Leao è un punto di forza, ma deve diventare ancora più efficace nelle conclusioni. Dobbiamo migliorare e provare a vincere ogni singola partita. Siamo stati bravi con i giocatori offensivi, hanno lavorato bene su Luiz Felipe, Leiva e Acerbi. Ho chiesto ai miei di essere sempre aggressivi su Luis Aberto e Milinkovic.” Ha poi risposto al suo ex giocatore Marco Parolo, nuovo opinionista di DAZN: “Sono contento che sia andata molto bene, speriamo di mettere in campo questa aggressività anche nelle prossime gare”

