Lazio Women, Carolina Morace dopo la sconfitta: "Rimbocchiamoci le maniche, sudore e lavoro impegnandosi"

La stagione della Lazio Women non è iniziata nel migliore dei modi, con tre sconfitte nelle prime tre gare: l’ultima è stata quella di ieri contro il Milan, per 1-8. Il coach delle biancocelesti, Carolina Morace, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha provato a suonare la carica in vista dei prossimi impegni della squadra: “Da una sconfitta del genere, o si scappa, o ci si assumono le proprie responsabilità. Le scelte sono sempre dettate dalla personalità. Rimbocchiamoci le maniche, sudore e lavoro impegnandosi ancora di più“.

