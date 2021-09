SOCIAL | Il Sergente indica la via: “Orgoglioso delle 250 presenze, adesso duro lavoro e grazie tifosi”

Dopo la brutta prestazione di ieri sera alla Scala del Calcio contro il Milan, la Lazio si prepara a ripartire ed avrà bisogno dei suoi migliori uomini. Tra questi c’è il Sergente Milinkovic-Savic, ieri sera forse sottotono, ma che comunque ha tagliato il traguardo delle 250 presenze. Così ha voluto ricordare questo traguardo scrivendo sul suo profilo Instagram: “Ieri erano 250 partite con la LAZIO. Non stavo scrivendo niente perché sono incazzato per il risultato di ieri. Ma poi mi sono ricordato cosa significa per me quell’Aquila sul petto e questa maglia. Allora: duro lavoro e GRAZIE a voi per sostenerci SEMPRE! Avanti insieme, dal vostro Sergente”.

