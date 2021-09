AGI | Crolla palazzina a Roma dopo esplosione, si cercano dispersi

(AGI) – Roma, 14 set. – Sarebbe crollata, a seguito di

un’esplosione, la palazzina di via Atteone, a Roma, dove poco

prima era stato segnalato un incendio. Lo si apprende dai vigili

del fuoco del Comando Provinciale. Secondo la ricostruzione, il cedimento sarebbe avvenuto a seguito di un’esplosione che

avrebbe interessato un appartamernto ubicato al quarto ed ultimo piano di una palazzina. Le cause probabilmente sono dovute ad una fuga di gas che ha innescato un incendio. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sul posto stanno provveduto ad evacuare il palazzo. Tratte in salvo alcune persone mentre continuano le ricerche sulla presenza di eventuali dispersi.

