CdS | Lazio, Sarri pensa già ai ritocchi

È stato chiaro mister Sarri dopo la gara di San Siro: ci sono ancora alcuni meccanismi che la squadra deve assimilare, dimenticando i vecchi. Adesso, archiviata la sfida contro il Milan, il tecnico laziale pensa a qualche modifica: come riporta il Corriere dello Sport, a Milano sono mancati gli equilibri e la difesa si è mostrata scoperta; servono tempo e abitudine alla nuova filosofia di gioco, dopo che il modo di genere il campo è cambiato. Per ora Sarri non toccherà il 4-3-3 ma valuterà di partita in partita gli interpreti: chiede più aggressività e di salire senza paura a pressare. Con Zaccagni o Basic ci sarebbe più fisicità, la formula dei 4 fantasisti è a rischio: l’allenatore biancoceleste studia quindi le sue mosse e non è escluso qualche ritocco.

