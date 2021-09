CdS | Muriqi, l’Europa League palcoscenico da sfruttare

Muriqi scalda i motori: i biancocelesti da ieri sono tornati a lavorare in vista dell’impegno di Europa League in programma giovedì contro il Galatasaray e l’attaccante potrebbe avere l’opportunità di partire dal primo minuto. Come sottolinea infatti il Corriere dello Sport, il kosovaro potrebbe dare respiro ad Immobile: ha voglia di mettersi in mostra ed anche ieri a Formello ha chiuso la partitella finale con il gol decisivo. Vedat è pronto a sfruttare l’occasione, le reti con il Kosovo lo dimostrano.

