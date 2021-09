Leggo | Lazio, archiviare la batosta di San Siro e pensare all’esordio in Europa League

Archiviare la batosta di San Siro con il Milan e pensare allesordio in Europa League. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha tenuto la squadra a rapporto prima della ripresa a Formello: deluso dallatteggiamento in campo ha chiesto una reazione giovedì contro il Galatasaray. Il concetto espresso è lo stesso raccontato a caldo dopo il 2-0 del Meazza: la squadra deve avere il coraggio di andare a difendere nella metà campo avversaria perché, come ha spiegato lui stesso in tv, si può perdere ma almeno «giocando il nostro calcio».

Per recepire i dettami del nuovo allenatore, però, servirà del tempo: dopo cinque anni di 3-5-2 integralista, cambiare non è semplice, un altro concetto che Sarri ha sottolineato domenica sera: «Bisogna essere lucidi ma sto chiedendo qualcosa di molto diverso rispetto a quello a cui erano abituati».

La squadra è delusa ma cè voglia di ripartire e i post dei giocatori apparsi sui social confermano il clima positivo: «Migliorare e guardare avanti con fiducia – ha scritto Immobile -. La strada è lunga, mai mollare». Sulla stessa linea di pensiero anche Luis Alberto: «Non è stata la partita che volevamo fare. Questo ci serve da lezione e ci dia stimolo per lavorare ancora di più». Leiva invita tutti a restare uniti: «Fra tre giorni possiamo dimostrare che si può fare meglio». Sarri medita qualche cambio contro il Galatasaray.

Intanto il Milan annuncia un esposto alla Procura Federale per «fare chiarezza sui cori del settore ospiti durante Milan-Lazio». Leggo/Enrico Sarzanini

