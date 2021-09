Miroslav Klose, trombosi superata: “Tutto va di nuovo bene, i medici hanno dato il via libera”

Lo scorso maggio la notizia shock di Miroslav Klose: “Ho due trombosi ad una gamba. Mi è stato prescritto un riposo quasi totale”. Oggi, a quattro mesi di distanza, l’ex bomber della Lazio ha superato le trombosi e si sente pronto per il suo primo incarico da allenatore professionista. Klose avrebbe dovuto guidare il Fortuna Düsseldorf in Zweite Bundesliga (Serie B tedesca), ma a causa della pausa forzata non è potuto scendere in campo per la sua esperienza da allenatore in prima.

A raccontare della sua guarigione e del suo stato di forma attuale, è stato proprio Klose, che ha rilasciato un’intervista a Kicker, nota rivista sportiva tedesca. Queste le sue parole: “Tutto va di nuovo bene. Non sento più nulla. Da un mese e mezzo sono tornato a fare di tutto: calcio, tennis, corsa. I medici hanno dato il via libera”.

L’ex numero 11 biancoceleste non sa ancora dove inizierà la sua carriera da allenatore, ma non vede l’ora che arrivi il fischio d’inizio: “Quello che è importante per me è ciò che era già importante per me come giocatore: ero un giocatore di squadra. Ed è per questo che lo farò come allenatore. Come giocatore, sono andato dal basso verso l’alto della scala gradino dopo gradino, ed è così che voglio affrontarlo come allenatore”.

