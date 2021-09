SOCIAL | La mamma di Guerini a Raul Moro: “Ora il gol! Me lo hai promesso” – FOTO

La mamma di Daniel Guerini dopo il terribile lutto non è mai stata lasciata sola dagli amici e dai compagni di squadra del figlio, che non perdono mai occasione per ricordarlo con affetto. Ieri al compleanno di Etienne Tare era presente anche lei e ha scattato una foto con Raul Moro, grande amico di Guero, da cui si evince che l’esterno biancoceleste le abbia promesso un gol, magari con una dedica speciale: “Tesoro, orgogliosa di sapere che Guero scende in campo con te sempre. Ora però il gol eh! Me lo hai promesso… Vola Raul”.

