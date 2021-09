De Laurentiis propone una Superlega basata sui meriti sportivi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui ha parlato anche dell’idea di una sorta di Superlega basata sui meriti sportivi con l’obiettivo di generare più introiti a favore dei club. Queste le sue parole: “La Champions e l’Europa League non generano entrate sufficienti per i club tali da giustificarne la partecipazione. Per essere competitivi, si necessitano più giocatori di alto livello. Questo significa che bisogna spendere di più, ma i premi in denaro delle competizioni europee non ne tengono conto. I club devono parlare tra loro per creare un torneo più moderno e che sia redditizio per tutti i partecipanti”

