GdS | Verso Galatasaray-Lazio, Sarri a Istanbul con tante alternative in campo

Nonostante la batosta inflitta dal Giudice Sportivo al tecnico laziale in seguito ai fatti di San Siro, mister Sarri sarà regolarmente in panchina domani sera nell’esordio stagionale dei biancocelesti in Europa League. Non è escluso che l’allenatore mostri una formazione diversa rispetto alle prime viste in avvio di campionato: stando infatti a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Sarri avrebbe intenzione di affrontare il Galatasaray dando spazio alle alternative dei titolari. L’esigenza non è esclusivamente quella di fare turn over, bensì quella di scoprire nuove opzioni al fine di far crescere il livello della rosa. A Istanbul quindi è previsto l’esordio dal primo minuto dei nuovi arrivati Basic e Zaccagni e dovrebbero avere una chance dall’inizio anche Radu, Patric, Escalante, Cataldi e Muriqi.

