ESCLUSIVA| L’ex Cagliari Andrea Lazzari: “Mi aspetto una bella gara. Sarri un valore aggiunto per la Lazio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Domenica all’Olimpico andrà in scena una gara fondamentale per la Lazio ai fini di una risalita che deve avvenire in seguito alle due cadute di San Siro, dove i biancocelesti hanno perso 2-0 contro il Milan, ed in Europa League, dove l’avventura dei biancocelesti è iniziata in salita: si tratta di Lazio-Cagliari, una partita che comunque vede i capitolini affrontare una squadra in un momento delicato, dato l’esonero di Semplici sostituito da Mazzarri, chiamato ora a dare una scossa al cammino della squadra sarda che si trova ad un punto nelle prime tre giornate. Per introdurre la gara è intervenuto ai microfoni di Laziopress.it l’ex numero 10 del Cagliari Andrea Lazzari.

Volevo subito chiederti della situazione in panchina del Cagliari: cosa pensi dell’esonero di Semplici dopo 3 giornate? Secondo te bisognava aspettare?

Purtroppo quando i risultati non vengono il primo a rimetterci è l’allenatore, io ricordo che il primo anno di Cagliari addirittura ne perdemmo 5 di partite, tutte di fila, ma l’allenatore non fu esonerato e alla fine quasi arrivammo in Europa Legue. Quindi forse si poteva aspettare ad esonerare Semplici. Ma la società del Cagliari sicuramente avrà fatto le sue valutazioni.

Mazzarri darà una svolta?

Sicuramente Mazzarri è un profilo di ottima qualità che potrà far sicuramente bene a Cagliari

Anche la Lazio ha cambiato allenatore in estate. Pensi che con Sarri ci sia stato un salto di qualità?

Sarri ha sempre fatto bene ovunque sia andato anche ricevendo a volte critiche ingiuste. Sicuramente un valore aggiunto per la Lazio.

Cosa ti aspetti dalla gara di domenica?

Sarà una bella gara dal risultato incerto.

Hai un qualche aneddoto o un bel ricordo inerente ad un Lazio-Cagliari?

Lazio Cagliari finito 1-4 sicuramente me lo ricordo molto bene perché facemmo una grandissima prestazione. Quella vittoria significò molto per noi perché ci diede la spinta giusta per andare da tutte le parti a giocarcela a viso aperto.

Pensi che Cagliari e Lazio riusciranno, a fine stagione, ad avere un buon piazzamento in campionato?

Sicuramente tutte e due le squadre hanno una rosa competitiva per centrare gli obbiettivi a fine anno.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: