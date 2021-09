Il Tempo | Verso il Cagliari. Torna Reina, Zaccagni confermato

Dopo la giornata di scarico, Sarri oggi comincerà a studiare le mosse per la sfida con il Cagliari allo Stadio Olimpico.

Come riportato da Il Tempo, ieri i titolari anti-Galatasaray sono rimasti in palestra, mentre il resto della squadra ha lavorato agli ordini del tecnico. Il primo dubbio riguarda la porta, tra i pali dovrebbe tornare Reina. A destra solito ballottaggio tra Marusic e Lazzari: l’allenatore toscano potrebbe alternarli fino al derby del 26 settembre. A centrocampo Milinkovic è sicuro della maglia da titolare, da capire chi completerà il terzetto accanto a lui. In avanti rischia Felipe Anderson, che è partito dal primo minuto al Türk Telekom Stadyumu. Viaggia verso la conferma Zaccagni, tra i pochi a salvarsi in terra turca. Si rivedrà anche Pedro dall’inizio, con Immobile riferimento offensivo. Per la partita di domenica sono circa 17 mila i tagliandi staccati per la gara con il Cagliari, mentre per il derby siamo intorno agli 11 mila.

