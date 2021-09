PRIMAVERA2 | Castigliani pronto a caricarsi la Lazio sulle spalle: contro il Crotone di nuovo a caccia del gol

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Pronti, via: Simone Castigliani gonfia la rete. Siamo solo all’inizio ma non è cambiato nulla, o quasi, rispetto alla scorsa stagione. L’attaccante classe 2003 della Lazio Primavera ha trovato infatti subito la gioia del gol nell’esordio stagionale contro il Perugia. Al minuto 66 si è reso infatti protagonista di un numero in mezzo all’area di rigore avversaria, dopo il quale ha servito il numero 8 biancoceleste Larsson Coulibaly, che ha provato la conclusione verso la porta ma ha trovato l’opposizione della difesa perugina. Nella mischia – e nella confusione – generale è arrivato il numero 11 biancoceleste, che ad incrociare ha firmato il momentaneo pari.

Nella stagione scorsa la sua prima marcatura stagionale arrivò in Coppa Italia contro il Napoli, nel secondo turno della competizione, quando firmò il momentaneo 0-2 (1-3 finale). In campionato (Primavera1) invece arrivò alla terza giornata contro il Bologna, quando realizzò il 2-2 con un colpo di testa. Fiore all’occhiello della squadra di Menichini prima e di Calori poi, nella passata stagione è stato spesso uno dei pochi a salvarsi nonostante le prestazioni altalenanti dei biancocelesti. Fu infatti il secondo marcatore della squadra con 12 gol in 34 partite, alle spalle di Raul Moro, il quale ne realizzò 18 in 29 gare. Nato calcisticamente come ala destra è stato utilizzato spesso anche come centravanti e all’occorrenza come trequartista. Estro e duttilità tattica, insieme alla grande velocità – soprattutto in fase di ripartenza – sono infatti le sue doti principali.

Sul campo del Fersini, nell’esordio casalingo stagionale, ora arriva il Crotone. Nella seconda giornata del Campionato Primavera 2 in programma quest’oggi alle ore 11.00, contro la squadra allenata da Francesco Lomonaco, Simone Castigliani cercherà dunque di continuare a tenere vivo il suo rapporto con il gol e portare così in alto la sua Lazio. Ora Moro non c’è più e toccherà a lui caricarsi la squadra sulle spalle a suon di reti, e di prestazioni, magari ri-cominciando già da ora a inserire il suo nome sul tabellino dei marcatori proprio contro i calabresi. Castigliani ha dimostrato fin qui duttilità nell’adattarsi agli schemi, e la capacità di trovare sempre il modo di andare in gol e di aiutare così la squadra. Da quando aveva 11 anni veste biancoceleste, ed ora ha la possibilità concreta di diventare una colonna vera e propria nella Primavera della Lazio, in un campionato che lo sta vedendo protagonista sin da subito.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: