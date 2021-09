Lazio-Cagliari, le probabili formazioni

Questa sera la Lazio scenederà in campo contro il Cagliari per la quarta giornata di Serie A per ripartire dopo i passi falsi contro Milan e Galatasaray. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

All. Giovanni Martusciello

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

All. Walter Mazzarri

