Lazio-Cagliari, Martusciello: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto una prestazione importante. C’è disponibilità di tutti”

Al termine del pareggio casalingo di oggi della Lazio contro il Cagliari, l’allenatore in seconda oggi in panchina Giovanni Martusciello è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “La partita è stata fatta bene, a ritmi alti, è stata preparata su aggressioni feroci, e nel primo tempo si è visto un gioco di squadra importante, poi come spesso accade nel calcio basta abbassare un attimo la tensione, siamo rientrati male ed abbiamo preso questo gol che ci ha portato a ballare un quarto d’ora, poi la reazione al secondo gol è stata importante e per bravura siamo riusciti a tornare al pareggio, con una prestazione importante, con 28 tiri in porta. Non dimentichiamoci che aveva delle abitudini diverse questa squadra, la prestazione ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Nella prima parte abbiamo rubato molte palle nella metà campo loro, poi gli avversari hanno capito e ci hanno creato dei fastidi con delle fughe, ma per le reazioni d’insieme siamo molto contenti. Teniamo presente che ci siamo allenati solo ieri, questo ci fa ben sperare per il futuro. Concetti? Siamo a buon punto perché c’è disponibilità negli allenamenti. Ci sono delle piccolezze che vanno risolte con il tempo, come la linea difensiva in cui si stanno conoscendo gli elementi che giocano più spesso, va consolidato il tutto von il reato della squadra, la linea difensiva deve essere alta ma se non c’è pressione dal centrocampo in poi, si fa fatica. Sotto l’aspetto fisico la squadra creare bene e tanto, ma quando vai a spostare i comportamenti a cui erano abituati negli ultimi anni si innesca il tempo di pensiero che ti leva uno smarcamento o una lettura di passaggio che sembra facile ma essendoci un pensare, diventa tutto più complicato. Sono passaggi che già ci sono stati con le altre squadre allenate dal mister, bisogna continuare e non fermarsi al risultato. Dispiace di non aver vinto davanti al nostro pubblico, ma speriamo di rimediare già domenica prossima. Anzi, giovedì col Torino. Derby? Prima del derby siamo concentrati su quella con il Torino. Le energie nervose sono indirizzate lì. Strakosha? Ero concentrato, non l’ho visto. Il portiere quando fa un errore il primo ad esserne cosciente è lui, è quello più evidente perché dietro di lui c’è la porta, ma è un portiere che in passato ha sempre reagito ed ora deve continuare, gli errori ci sono da parte di tutti, giocatori, allenatori. Ma bisogna guardare avanti, va tutto dimenticato”.

Il tecnico ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, ed ha analizzato così la gara. Ecco le parole del vice Martusciello: “Si è fatto un ottimo primo tempo a ritmo importante La parte difficile era sbloccarla e ci siamo riusciti. Il primo tempo ci è piaciuto ci siamo divertiti e abbiamo creato molto. È mancato qualche gol, ma con questi ritmi è anche difficile. Il gol preso nel secondo tempo si poteva evitare e non c’è stata reazione della squadra. Subito il secondo gol abbiamo visto qualcosa e la squadra ha trovato il pareggio. Per ora ci prendiamo il punto che fa morale e ci aiuta. Con il tempo miglioreremo e abbiamo tanto tempo per farlo. La disponibilità dei ragazzi è massimale ed importante. Su tutti i meccanismo che noi andiamo ad insegnare loro apprendono e danno il massimo. Ora siamo in una fase di rallentamento con i ragazzi che pensano molto. Noi dobbiamo valutare le reazioni della squadra, oggi come con il Galatasaray si sono fatti passi in avanti. Ora incontreremo il Torino e da stasera ci penseremo. Il derby è una conseguenza della gara di Torino, se pensiamo già al derby è inutile e Sarri sarà molto chiaro. La prestazione di oggi è sotto gli occhi di tutti, c’è stato forte spirito di divertimento e tutti partecipano alle due fasi. Si è visto molto movimento e la squadra girava di più. Sono tasselli che inseriamo per la crescita. Cataldi è un ragazzo con grandi qualità ed ha ottime visioni di gioco. Ha molto da imparare e Leiva lo sta aiutando a capire come si sta in campo senza palla. Leiva ha fatto un ottimo primo tempo poi è calato di condizione”.

