Lazio-Cagliari, Mazzarri: “Dispiace di non essere andato sul 3-1. Abbiamo concesso poco ad una grande squadra”

Al termine della partita dell’Olimpico terminata in pareggio l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Complimenti ai ragazzi, mi hanno dato grande disponibilità, li ho bombardati ma hanno cercato di fare quello che volevamo finché non siamo calati per un grande dispendio di energie, abbiamo chiuso tutto e concesso niente ad una grande squadra come la Lazio. Ci dispiace perché sul 2-2 se avessimo avuto le energie del primo tempo la potevamo chiudere. Loro hanno già capito che non mi accontento mai, mi dispiace che con questa prestazione abbiamo portato a casa un solo punto. Sono stati bravi tutti, sono stati stretti e si sono aiutati, usciva bene il mediano quando non si chiudeva su Leiva, hanno fatto un gran lavoro, soprattutto quando gli attaccanti fanno un buon lavoro sui centrocampisti c’è da congratularsi ancora di più, dispiace che non siamo andati sopra di due gol. Nandez? Mi aspetto che faccia più gol e assist, si sente a suo agio sulla fascia ma secondo me se capisce meglio certi movimenti può migliorare ulteriormente, son convinto che possa fare ancora meglio. Sensazioni del ritorno? Sono contento, c’era questo Covid e senza pubblico non era calcio. Mi sono comunque aggiornato, ho seguito tutto ed è come se avessi cominciato ora, ho molte energie e mi sono attivato da subito. Probabilmente tra poco i ragazzi non mi sopporteranno nemmeno più. Sul 2-1 dovevamo continuare così. Non si sono capiti i difensori. Però potevamo fare il 3-1 ma non abbiamo avuto la giusta cattiveria. E’ venuto fuori il braccino corto, ci voleva coraggio”.

