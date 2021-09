SOCIAL | Lazio-Cagliari, Reina: “Un risultato che ci sta stretto. Guardiamo avanti e non molliamo” – FOTO

Dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, i biancocelesti suonano la carica per i prossimi impegni e non si buttano giù. Ad incoraggiare il gruppo ci pensa subito Pepe Reina che, attraverso il suo account ufficiale Instagram, posta le foto della serata con il seguente messaggio: “Un risultato che ci sta stretto per quanto fatto in campo… ! Forza @official_sslazio#CMonEagles “.

