Quando le idee latitano e le certezze vengono meno, esce fuori il carattere: Cataldi riesce a ristabilire l’ordine dopo lo svantaggio grazie a un bolide da fuori area, che farà terminare l’incontro tra Lazio e Cagliari sul 2-2. “Il gol a inizio secondo tempo ci ha buttato giù. Nella ripresa abbiamo avuto un approccio sbagliato e abbiamo perso le certezze, quando si cambia così tanto può succedere. Ci vuole tempo e spero che questo momento no passi il prima possibile”, ha riferito Cataldi. Parole a cui anche Martusciello, vice di Sarri, fa eco: riconosce i grandi passi in avanti rispetto ad Istanbul, ma bisogna migliorare la difesa. E’, infatti, da un errore di Luiz Felipe che viene il gol del sorpasso dell’ex Keita. Nel frattempo, Ciro Immobile segna l’ennesimo gol, arrivando al 160° in Serie A, 155 solo con la Lazio (a -4 da Piola). Lo riporta l’edizione romana de La Repubblica.

