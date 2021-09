SOCIAL | La carica di Immobile: “Lavoro, lavoro e ancora lavoro”

Dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Galatasaray ci si aspettava una ripresa, magari facendo risultato. La ripresa si può dire c’è stata, il risultato in parte. E’ un 2-2 che sta stretto, ma che per come si era messa la partita è oro. Adesso non c’è più tempo da perdere, bisogna ripartire. Lo sa anche Immobile, che da bravo capitano suona la carica su Instagram: “Non c’è tempo per guardare indietro. Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Questo è il nostro modo per crescere e migliorare”.

