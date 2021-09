GdS | Rivoluzione Lazio: Sarri studia un tris per alzare il ritmo

Potrebbe esserci qualche cambiamento in casa Lazio nell’impegno infrasettimanale di domani. Contro i granata, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il mister potrebbe apportare delle modifiche alla rosa di partenza: non per bocciare qualcuno, ma semplicemente per dosare le energie in vista del derby in programma domenica. L’idea è quella di avere in campo dal primo minuto Cataldi, Marusic e Zaccagni per mettere subito forze nuove in ogni reparto (da valutare l’affaticamento dell’ex Verona).

