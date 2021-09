SOCIAL | Lazio-Roma, il comunicato della Curva Nord: “Maglia celeste, sciarpa e bandiera. Se dobbiamo essere la metà tiferemo per tre!” – FOTO

Il derby della Capitale si avvicina e contestualmente sale l’attesa, soprattutto tra i tifosi, per la stracittadina in programma domenica ore 18:00. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Curva Nord ha pubblicato un comunicato in vista proprio di Lazio-Roma. Si legge:

“Invitiamo tutti i laziali che avranno la possibilità di venire allo stadio domenica di indossare una maglia celeste, la propria sciarpa del cuore e di portare una bandiera con i nostri colori sociali. Saremo parte integrante della scenografia. Lo dobbiamo a chi non potrà entrare e avrebbe tanto voluto esserci. Se dobbiamo essere la metà tiferemo per tre! Oggi e per sempre… la S.S. Lazio è la sua gente! Ultras Lazio”.

