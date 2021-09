Verso Torino-Lazio, ecco quanti spettatori biancocelesti saranno presenti domani

Poco meno di 24 ore separano Torino e Lazio dalla sfida delle 18:30 valida per la 5ª giornata di Serie A. Gara importante per entrambe le squadre, con i granata che vogliono confermare i risultati positivi ottenuti nelle ultime gare, mentre i biancocelesti vogliono ripartire e ritrovare la vittoria dopo gli ultimi passi falsi. A sostenere gli uomini di Sarri ci saranno 418 spettatori della Lazio, che domani raggiungeranno lo Stadio Olimpico Grande Torino per essere presenti al fianco della propria squadra. Questo il numero dei tagliandi acquistati nel settore ospiti.

