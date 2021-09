DAZN, ancora problemi: blackout per molti utenti, impossibile vedere Samp-Napoli e Torino-Lazio

Ancora problemi per DAZN: molti utenti stanno lamentando l’impossibilità di vedere Samp-Napoli e Torino-Lazio in quanto aprendo l’applicazione compare un messaggio di errore, su qualsiasi dispositivo (tv, pc, smartphone). In tv e pc compare un messaggio in diverse lingue che riferisce dei problemi ad aprire l’applicazione, invitando l’utente a ricaricare il browser o ad aprire di nuovo l’app.

Da cellulare, invece, appare il messaggio che qualcosa non ha funzionato.

