Torino-Lazio, Immobile nel post partita: “Non siamo soddisfatti del pareggio, dobbiamo dare di più”

Nel post partita di Torino–Lazio, Ciro Immobile è intervenuto a Sky Sport: “Ci aspettavamo di più. Non dobbiamo aver paura di giocare, dobbiamo stare più sul pezzo. Siamo stati timorosi e questo ci ha penalizzato. La fase difensiva è migliorata, ora dobbiamo migliorare in attacco. Stiamo effettuando dei cambiamenti. Ci sono tante partite e non riusciamo a lavorare molto. Il Torino ha un modo di giocare che rende le gare molto dispendiose e servono tante energie. Siamo riusciti a portare a casa un pareggio, ma non siamo soddisfatti. Inconsciamente, dopo il Milan, abbiamo perso un po’ di entusiasmo e questo non deve accadere in un nuovo percorso. Non ci si può abbattere per una sconfitta. Le batoste possono arrivare e non ti devono piegare a metà. Domenica abbiamo il Derby e sarebbe un passo avanti importante. Il Derby va giocato con il coltello tra i denti sempre. Partita da affrontare al 1000 per 1000. Il mister sta facendo il massimo, deve scattare qualcosa dentro di noi. Il cambiamento non è facile, ma dobbiamo dare di più“.

