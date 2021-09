Torino-Lazio, Juric nel pre partita: “I biancocelesti hanno tanta tecnica, non sarà facile”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A poco più di un’ora dall’inizio di Torino–Lazio, l’allenatore granata Ivan Juric è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Veniamo da due vittorie fatte bene, ci servivano per prendere fiducia: c’è entusiasmo, vogliamo fare una grande partita. Le partite le imposto tutte nella stessa maniera: la Lazio ha grandi motori, a livello dinamico e fisico. Hanno anche molta tecnica, non sarà facile. Tutti hanno bisogno di trovare continuità: tra questi c’è anche Brekalo. Pjaca parte dalla panchina, abbiamo perso Praet che per noi è molto importante. Con cinque cambi puoi cambiare tanto, possono essere decisivi come lo sono stati a Sassuolo“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: