Torino-Lazio, Martusciello nel pre partita: “E’ la quarta gara in dieci giorni, serviva qualche cambiamento”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A poco più di un’ora dall’inizio di Torino–Lazio, il vice di Maurizio Sarri Giovanni Martusciello è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “E’ la quarta partita in dieci giorni, serviva qualche cambiamento mettendo dentro ragazzi più freschi: l’idea è questa. C’è una gara importante domenica, così proviamo a evitare problematiche varie a causa delle partite ravvicinate. I ragazzi si allenano bene, ci danno tante buone risposte. Pedro anche parte dalla panchina anche per questo: proviamo a dare respiro a chi ha giocato di più come lui. Cambiarne tanti può darci difficoltà, ma bisogna andare avanti in base a ciò che vediamo in allenamento“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: