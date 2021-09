FORMELLO| Lavoro di scarico per la Lazio: domani la rifinitura

Lavoro di scarico per la Lazio, che è riscesa subito in campo a Formello in vista del derby di domenica pomeriggio. Assenti dal campo chi ha giocato ieri, oltre a Zaccagni ancora out per infortunio. Tra coloro che hanno fatto lavoro di scarico anche Pedro, nonostante non fosse tra i titolari di ieri. Discorso diverso per Raul Moro, che ha lavorato insieme alla squadra, prendendo parte anche alla partitella finale, nonostante ieri fosse trai titolari. Dunque solo lavoro tecnico in vista della rifinitura di domani.

