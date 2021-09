SERIE A | Lazio-Roma, la designazione arbitrale

Concluso nella giornata di ieri il turno infrasettimanale, c’è poco tempo per riposare, visto che domani prenderà il via la sesta giornata di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata domenica alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, nel match che, nella città di Roma, è atteso come nessun’altra partita: il derby della Capitale. Ad arbitrare il Lazio-Roma sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Meli e Peretti, quarto uomo Di Bello. Al VAR ci sarà Irrati, mentre AVAR sarà Longo.

Arbitro: GUIDA (Sez. Torre Annunziata)

Assistenti: MELI – PERETTI

Quarto Uomo: DI BELLO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO

