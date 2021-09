La Repubblica | Sarri, la priorità è sbloccare subito Luis e Milinkovic

I due uomini derby in difficoltà, il tecnico li rassicura. Cori razzisti contro Aina, indagine della Procura Figc.

Come riportato da La Repubblica, ieri a Formello Sarri ha fatto notare ai giocatori come i calciatori più tecnici, come Milinkovic e Luis Alberto, siano in maggiore difficoltà: concentrati sui nuovi compiti, trascurano le loro qualità. Prevista per oggi alle 20 la conferenza di Sarri, che si aspetta dalla squadra lo spirito chiesto da Immobile nel post partita col Torino: giocare il derby con il coltello fra i denti, con convinzione. Intanto il giudice sportivo ha chiesto alla Procura federale un supplemento di indagine sui cori razzisti “di una parte della tifoseria laziale verso Aina del Torino al 31′ del primo tempo” e alla Lazio informazioni su iniziative organizzate per prevenire tali comportamenti e identificare i responsabili.

