“Lo sport uguale per tutti disuguaglianze 2.0”, Ledesma: “Le donne hanno una forza interne, vanno rispettate e sostenute” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

E’ in corso l’evento “Lo sport uguale per tutti disuguaglianze 2.0”, un torneo femminile di calcio a cinque per affrontare il tema delle disuguaglianze nel mondo dello sport. Allo Stadio A Ledesma Accademy, partecipano tre squadre di calcio a 5 femminile – Ledesma Accademy, MOICA/Federsupporter e Team Interculturale – e alcuni esponenti di organizzazioni no profit.

Durante l’evento ha preso parola Cristian Ledesma, ex Capitano della Lazio: “Mi associo a queste parole spese in favore delle donne, purtroppo abbiamo le liste di donne vittime di femminicidio. Hanno una forza che noi non abbiamo: hanno una forza interna, vanno rispettate e sostenute. Nello sport vogliamo manifestarlo con i nostri gruppi femminili, a cui teniamo tantissimo. Noi possiamo fare tanto”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: