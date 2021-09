Lazio-Roma, Milinkovic nel post-partita: “Ci serviva questa vittoria per andare avanti. Mi piace segnare nel derby”

Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei protagonisti del derby di stasera, vinto 3-2 dalla Lazio, aprendo le danze segnando il primo gol e sfiorando anche la doppietta sul finale. E’ intervenuto ai microfoni di DAZN immediatamente nel post partita, ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una bella partita, possiamo far festeggiare i tifosi. Abbiamo giocato molto meglio rispetto alle altre volte, ci serviva una vittoria nel derby per andare avanti. Oggi sono 200 presenze in serie A con la Lazio, ho segnato tanto, 39 gol, di cui 1 su 3 di testa: mi piace segnare nel derby, è già la terza volta. Dobbiamo migliorare perché spesso facciamo 1-2 gol, ma poi perdiamo la cattiveria per farne tanti altri.”

