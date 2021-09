Aumento capienza stadi, Malagò: “Impianti al 100%, altrimenti servono ristori per le società”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, nell’evento tenutosi al Quirinale per celebrare le Nazionali italiane di Pallavolo maschili e femminili vincitrici degli Europei, è tornato sul tema aumento capienza stadi. In particolare, Malagò ha fatto riferimento a quelle che sono le richieste del mondo dello sport, ed alle conseguenze alle quali si dovrà far fronte in caso di permanenza delle disposizioni attuali.

Queste le sue parole:

“Il mondo dello sport reclama con pieno titolo e diritto la capienza massima all’interno degli impianti. Soprattutto in epoche in cui si discute dichiaratamente sull’utilizzo del green pass. L’alternativa sarebbe prevedere dei ristori per le società che hanno sempre fatto ricavi con il botteghino e ora sono in grandissima difficoltà, anche se sarebbe un’alternativa curiosa”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: