Cassano: “La Lazio ha giocato di rimessa mentre la Roma ha attaccato. Non vedo nulla di Sarri”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Durante la Bobo tv, trasmissione web televisiva in onda su Twitch, Antonio Cassano ha commentato il derby vinto dalla Lazio, esprimendo le sue perplessità sul gioco dei biancocelesti.

Queste le sue parole riportate da TMW:

“La Lazio ha fatto 20 minuti stratosferici, ma di rimessa. Io non vedo nulla di Sarri, vedo il grande lavoro degli esterni, quello sì. Ma la Lazio ha giocato di rimessa e la Roma per settanta minuti ha attaccato, attaccato, attaccato. La Roma ha un grandissimo problema e voglio ricordarlo: Mkhitaryan sta facendo malissimo, ieri ha giocato sottopunta ed è sembrato un pesce fuori d’acqua. Ma che senso ha cedere Pedro? Era un giocatore perfetto per il 4-3-3…”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: