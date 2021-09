FORMELLO | Giorno di riposo concesso da mister Sarri, domani la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria di ieri nel derby contro la Roma, oggi mister Sarri ha concesso un giorno di riposo ai calciatori biancocelesti. Infatti, come riporta il sito ufficiale della Lazio, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani, martedì 28 settembre, alle ore 17:00. I calciatori biancocelesti, al Centro Sportivo di Formello, riprenderanno gli allenamenti per preparare la sfida in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, seconda giornata della fase a gironi, in programma giovedì 30 alle ore 21:00.

