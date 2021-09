Lazio-Roma, Cravero: “Vittoria che vale un’enormità per i biancocelesti, non penso che l’arbitro abbia condizionato la gara”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Cravero ha parlato del derby della capitale vinto dalla Lazio per 3-2 sulla Roma.

Queste le sue parole:

“Questa vittoria vale un’enormità. La Lazio ha saputo soffrire; se la Lazio è libera di giocare in contropiede, fa male, e questo la Roma glielo ha permesso. Ci sono state praterie per gli attaccanti della Lazio. Non penso l’arbitro abbia condizionato il derby. È stata una partita corretta, giocata a viso aperto. Mourinho deve ricostruire perché il derby è un macigno, e c’è stata anche la sconfitta a Verona. Roma non ti concede tanto tempo”.

