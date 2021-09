SOCIAL | La Serie A esalta Sarri con Olimpia: “Primo derby vinto, prima esultanza” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il derby di ieri vinto dalla Lazio ha avuto un sapore speciale per tutti, ma probabilmente per Sarri di più: per il tecnico toscano si trattava infatti del primo derby capitolino. Attraverso il proprio profilo social, la Serie A ha sottolineato questo aspetto pubblicando una foto di Maurizio Sarri che esultava con il simbolo biancoceleste Olimpia: “Primo derby vinto, prima esultanza“, quanto scritto a margine della foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: